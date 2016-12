Sing: ecco una nuova clip con i maialini Gunter e Rosita

Sono i due maialini Gunter e Rosita i protagonisti della nuova clip di Sing, il cartone della Illumination Entertainment, in arrivo nelle sale italiane il 4 gennaio 2017. Nella clip i due cantanti sono pronti a intonare le note di Shake It Off di Taylor Swift.

Il protagonista di Sing è un koala di nome Buster che per risollevare le sorti del teatro di cui è proprietario organizza una competizione canora con cinque concorrenti: un topo (Seth McFarlane) un elefantina (Tori Kelly), una maialina (Reese Witherspoon), un gorilla (Taron Egerton) e una porcospina punkrock (Scarlett Johansson)

Scritto e diretto da Garth Jennings (Guida galattica per autostoppisti) Sing conta su altre voci originali come quella di Mattew McConaughey, John C. Riley e Nick Kroll.

La colonna sonora di Sing è composta da 85 canzoni. In attesa del film, ecco la nuova clip: