Sing: la recensione del film d’animazione di Garth Jennings

Chi spera di fuggire dal proprio luogo di appartenenza è destinato a diventare un pericolo per la società: questo concetto assume un significato ancora più preciso nel mondo animale di Sing, il nuovo film d’animazione di casa Illumination (la stessa che ha prodotto Cattivissimo Me, Minions e Pets – Vita da animali): una maialina di nome Rosita si prende cura dei suoi numerosi figlioli, la timida elefantessa Meena resta a casa con i nonni senza scoprire cosa c’è fuori, il topolino Mike scompare tra le vie affollate della città, il giovane gorilla Johnny aiuta il branco capeggiato dal padre, la porcospina Ash vive il dramma di un amore adolescenziale e tutti hanno in comune un sogno. Cantare non è certo un vezzo, ma il principio della loro vera personalità e insieme rappresenta ciò che li allontanerebbe dalla condizione primordiale di sopravvivenza; ad incoraggiarli sarà un impresario al verde, il koala Buster Moon, con la scusa di una gara musicale in cui “sognare in grande” è la prerogativa, oltre che il fine ultimo, la necessità di un tempo, il nostro, dove ci è stata sottratta anche questa libertà.

Non avrà lo stesso peso specifico dei concorrenti Disney e Pixar, eppure con Sing la Illumination sembra voler alzare il tiro costruendo un film d’animazione che supera ogni aspettativa e diverte e intrattiene come mai successo prima d’ora. Il tema di base poi è perfettamente calzante con il momento storico e cinematografico: nell’anno di La La Land, che oltre a ridefinire la modernità di un genere (il musical), esprime tutto quel malessere derivato dall’arte e delle persone che vivono o vorrebbero vivere di questo, Sing sembra seguire la scia con modi più leggeri e un approccio fanciullesco. Buster Moon, in originale doppiato da Matthew McConaughey, è l’essenza del sogno, un miraggio che deve fondarsi sul lavoro, sulla tenacia, sulla fatica e tante, tantissime delusioni, finalmente un protagonista degno che incarna i sentimenti del collettivo e del pubblico in ascolto. Si apprezza e si nota inoltre la mano “musicale” del regista Garth Jennings, reduce dai videoclip di Radiohead, R.E.M, Beck, Fatboy Slim, Vampire Weekend (alcuni sono dei veri gioielli) che dona una dinamica particolare alle sequenze di canto e ci restituisce tutta la forza e la simpatia degli animaletti in scena.