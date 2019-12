sistemi di infotainment automobilistico connessi Mercato dei Market Research Insights 2019-2026: Panasonic Corporation, Aptiv PLC, Fujitsu Ten Ltd., Ford Motor Company

Dimensione del mercato – 18,81 miliardi di USD nel 2018, crescita del mercato – CAGR del 13,9%, Tendenze del mercato – Aumenta nelle applicazioni basate su cloud.

Questo studio di market intelligence cura un esaustivo database di elementi essenziali industriali per la formulazione di strategie favorevoli. Un’analisi approfondita della catena del valore e del canale di distribuzione è fornita in questo studio da professionisti del settore. Lo studio di mercato di Connected Automotive Infotainment System offre informazioni dettagliate relative all’estensione e all’applicazione del mercato, che aiutano a comprendere meglio il settore globale. La presente relazione sul mercato del sistema di infotainment automobilistico globale connesso discute diverse prospettive di crescita, compresi i settori industriali, le tendenze attuali, i contorni aggiornati, i fattori guida e gli ostacoli, offrendo in generale proiezioni di mercato per i prossimi anni.

I principali attori chiave del mercato dei sistemi di infotainment automobilistici connessi sono:

Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Harman International Industries, Panasonic Corporation, Aptiv PLC, Fujitsu Ten Ltd., Ford Motor Company, Denso Corporation, Audi AG, General Motors Company, and Visteon Corporation, among others.

Il mercato di Connected Automotive Infotainment System è fortemente consolidato grazie a un gran numero di contendenti chiave globali, regionali e locali che hanno già stabilito una base significativa. I partecipanti chiave dominano le operazioni nel settore con la loro ampia copertura geografica e enormi impianti di produzione. Gli operatori che operano in questo mercato sono in forte competizione in termini di innovazioni tecnologiche, sviluppo del prodotto e prezzi dei prodotti. Per ottenere un vantaggio competitivo rispetto agli altri concorrenti nel settore dei sistemi di infotainment connessi, i principali attori si stanno concentrando maggiormente su come offrire prodotti a prezzi interessanti.

Outlook connettività (entrate, miliardi di dollari; 2018-2026)

SDL

CarPlay

Android Auto

MirrorLink

Bluetooth

Wi-Fi, NFC, USB, applicazione 3G / 4G / LTE

Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2018-2026)

Streaming multimediale: audio, radio su Internet e contenuti

connessi alla navigazione e contenuti basati sulla posizione

Social media e networking Reti

Wi-Fi in auto

Outlook regionale (entrate, miliardi di dollari; 2018-2026)

North America

Europe

Asia Pacific

Latin America

MEA

Quali sono i fattori di mercato spiegati nel rapporto?

Dinamiche di mercato: il rapporto Connected Automotive Infotainment System valuta anche le varie possibilità commerciali che dovrebbero essere rivelate nel prossimo futuro e le previsioni di entrate positive negli anni a venire. Studia anche i mercati chiave ed esplora diverse aree geografiche in cui l’industria è stabilita. Quota di mercato competitiva: gli attori chiave concentrano le loro operazioni nel settore in determinate regioni, grazie alla loro solida portata geografica e alle enormi strutture produttive. I giocatori che operano in questo mercato sono in forte competizione in termini di progressi tecnologici, sviluppo del prodotto e prezzi dei prodotti. Per ottenere un vantaggio competitivo rispetto agli altri concorrenti nel settore dei sistemi di infotainment connessi, i principali attori si stanno concentrando maggiormente sull’offerta di prodotti a prezzi ragionevoli. L’obiettivo del rapporto: l’obiettivo principale di questo studio di ricerca è fornire una panoramica olistica e una migliore interpretazione degli aspetti del mercato a produttori, fornitori e distributori. I lettori possono ottenere approfondimenti in questo mercato che consentiranno loro di formulare e sviluppare strategie critiche per realizzare l’espansione del business desiderata. Caratteristica del rapporto:

il rapporto studia i fattori chiave che influenzano il mercato:

le varie opportunità sul mercato.

Studiare le dimensioni complessive del mercato e dedurre le tendenze del settore da questa analisi. Ispezionare il mercato in base al prodotto, alla quota di mercato e alla quota di prodotto. Analizzare il mercato sulla base di utenti finali e applicazioni focalizzate sul tasso di crescita di ciascun segmento di applicazione.

Ragioni per l’acquisto del rapporto sul mercato del sistema di infotainment automobilistico connesso:

Progressione attuale e futura dei prodotti del sistema di infotainment automobilistico connesso nei mercati sviluppati ed emergenti. I segmenti stimati per controllare la crescita futura del mercato di Connected Automotive Infotainment System. Le regioni che dovrebbero subire la crescita più rapida durante gli anni previsti. Identificare i recenti sviluppi, le quote di mercato di Connected Automotive Infotainment System e le strategie redditizie implementate dai principali contendenti sul mercato.

Inoltre, il rapporto di ricerca menziona i principali attori nel mercato globale dei sistemi di infotainment Connected Automotive. I loro approcci di marketing critici e l’impresa pubblicitaria sono stati sottolineati per offrire una chiara visione del mercato dei sistemi di infotainment Connected Automotive.