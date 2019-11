SLEEP Unpnea Dppa recchi Mercato 2019 | Analisi dello stato attuale del settore e opportunità di crescita, principali attori chiave, destinatari e previsioni per 2026

Polaris Market Research ha pubblicato le sue ultime scoperte in un nuovo studio che prevede che le dimensioni del mercato dei dispositivi per l’apnea notturna raggiungeranno i 10,23 miliardi di USD entro il 2026, con un CAGR del 7,9% dal 2018 al 2026

Lo studio fornisce un’analisi approfondita di diversi fattori come il potenziale di crescita del settore, i driver di mercato, le restrizioni e le sfide. Lo studio si concentra anche su diverse dinamiche di mercato che dovrebbero influenzare il mercato. L’analisi della catena del valore nel rapporto aiuta a comprendere il mercato globale sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda.

Lo studio include i principali attori nel mercato dei dispositivi per l’apnea notturna come Fisher & Paykel Healthcare (Nuova Zelanda), Koninklijke Philips (Paesi Bassi), ResMed (Stati Uniti), Compumedics (Australia), Whole You (Stati Uniti), BMC Medical (Cina), Braebon Medical (Canada), Löwenstein Medical (Germania), Drive DeVilbiss Healthcare (Stati Uniti) e SomnoMed (Australia).

Lo studio valuta il mercato complessivo dei dispositivi per l’ apnea notturna in base ai seguenti segmenti:

Prospettive dei dispositivi diagnostici dei dispositivi per l’apnea notturna (entrate, miliardi di dollari, 2015-2026)

Dispositivi per polisonnografia (PSG)

Poligrafi respiratori

Pulsossimetri

Dispositivi di attigrafia

Prospettive dei dispositivi terapeutici per dispositivi per l’apnea notturna (entrate, miliardi di dollari, 2015-2026)

Dispositivi di pressione positiva delle vie aeree (PAP)

Dispositivi di ossigeno

Apparecchi orali

Dispositivi di ventilazione servo adattativa (ASV)

Outlook per l’utente finale dei dispositivi per l’apnea notturna (entrate, miliardi di dollari, 2015-2026)

Ospedali e laboratori del sonno

Impostazioni di assistenza domiciliare

Outlook regionale sui dispositivi per l’apnea notturna (entrate, miliardi di dollari, 2015-2026)

Nord America NOI Canada

Europa Germania UK Francia Italia Spagna Belgio Russia Olanda Resto d’Europa

Asia-Pacifico Cina India Giappone Corea Singapore Malaysia Indonesia Tailandia Filippine Resto dell’Asia-Pacifico

America latina Brasile Messico Argentina Resto di LATAM

Medio Oriente e Africa Emirati Arabi Uniti Arabia Saudita Sud Africa Resto del MEA



Takeaway chiave del rapporto

Questo rapporto fornisce un’analisi puntuale per cambiare le dinamiche competitive

Fornisce una prospettiva lungimirante su diversi fattori che guidano o frenano la crescita del mercato

Fornisce una previsione di otto anni valutata sulla base di come si prevede che il mercato cresca

Aiuta a comprendere i segmenti di mercato chiave e il loro futuro

Fornisce un’analisi approfondita delle mutevoli dinamiche della concorrenza e ti tiene davanti ai concorrenti

Aiuta a prendere decisioni aziendali informate avendo approfondimenti completi del mercato e facendo un’analisi approfondita dei segmenti di mercato

