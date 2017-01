Slender Man: il mostro arriva ad Hollywood

Lo Slender Man diventa protagonista di un film. In attesa di Beware the Slender Man, il documentario della HBO in onda dal 23 gennaio, Deadline ha fatto sapere che anche Hollywood ha messo le mani sul temuto personaggio immaginario, diventato protagonista di una delle creepy pasta di maggior successo. A dirigere il film sarà Sylvain White (The Losers), e le riprese partiranno in primavera.

Creato da Eric Knudsennel per un concorso fotografico sul sito Something Awful, lo Slender Man è un mostro senza faccia e dalle braccia tentacolari che perseguita i bambini. Il personaggio ha acquistato notorietà soprattutto perché al centro di alcuni casi di cronaca americana, come il tentato omicidio ai danni della dodicenne Payton Isabella Leutner da parte delle coetanee Morgan E. Geyser e Anissa E. Weier. Confessando l’accaduto, le due ragazzine hanno ammesso di averlo fatto per seguire gli ordini dello Slender Man.