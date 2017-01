Small Great Things: Julia Roberts e Viola Davis sono le due protagoniste

Intanto che aspettiamo di sapere se Viola Davis riuscirà a vincere il suo primo Oscar dopo il Golden Globe per Barriere, arriva la notizia che l’attrice condividerà il set con un’altra grande collega: Julia Roberts. Le due saranno infatti le protagoniste di Small Great Things, film drammatico e adattamento dell’omonimo romanzo di Jodi Picoult. La storia sarà incentrata sulla difficile vicenda di Ruth, un’infermiera esperta che lavora nel reparto pediatrico di un ospedale del Connecticut prendendosi cura del neonati. Un giorno le viene imposto da una mamma e un papà che sono suprematisti bianchi di allontanarsi dal proprio bambino, che però muore quando non c’è nessun altro nella nursery. La coppia trascinerà la donna in tribunale dove prenderà avvio un lungo processo.

Attualmente il film non ha ancora un regista ed uno sceneggiatore ma il produttore Marc Platt ha già annunciato di essere intenzionato a finanziare il progetto che include nel cast queste due grandi attrici che, stando alle linee della trama, molto probabilmente vedremo una contro l’altra.