Smetto quando voglio – Masterclass: la conferenza stampa con Sydney Sibilia e il cast

Si è tenuta oggi a Roma la conferenza stampa di presentazione di Smetto quando voglio – Masterclass, di Sydney Sibilia, alla quale erano presenti il regista, i produttori, il cast al completo (da Edoardo Leo, Stefano Fresi, Pietro Sermonti, Libero De Rienzo, alle new entries, come Giampaolo Morelli, Luigi Lo Cascio, Greta Scarano), e rappresentanti dell’Università La Sapienza, che rientra in partnership con il progetto. Il film, che uscirà nelle sale il 2 febbraio in circa 500 copie, è il sequel dell’esordio del regista romano, Smetto quando voglio, che raccontava le sgangherate vicende di un gruppo di ricercatori universitari – guidato da Pietro Zinni (Edoardo Leo) – decisi a dare una svolta alle loro vite e carriere, mettendo in pratica i propri saperi scientifici nel commercio delle smart drugs.

Un mix interessante, che mostra le derive comiche (con spunti riflessivi) di “teoria VS pratica“, come lo definisce Sibilia, rappresentato e interpretato da un cast ottimo e in gran forma, che “riesce a creare empatia tramite questi personaggi di intellettuali, che non riescono a spendere la propria conoscenza“, commenta Sermonti. “Credo che Syd sia riuscito a fondere la commedia all’italiana, di denuncia, fusa con l’action movie“, aggiunge Morelli.

Il film mescola infatti la vocazione comica all’action movie si stampo americano, dai film anni ’70-’80 ai Marvel movies attuali: “l’ambizione era di far conciliare un certo tipo di azione con un certo tipo di commedia all’italiana, che è molto verbosa; i film d’azione hanno una tendenza un più ermetica” commenta il regista, “Io immagino sempre gli attori americani quando devono scegliere un film, che parlano della sceneggiatura ‘… lo facciamo quel film dove voliamo sulla Statua della Libertà?’ ‘Mah, non lo so, forse non mi piace la scena dell’astronave, forse faccio quella dove scopro una Galassia nuova…’ I copioni che leggiamo noi sono un pochino più normali… quindi quando leggi un copione dove c’è scritto per esempio che devi guidare un sidecar nazista sulla Cristoforo Colombo, è impossibile dire di no, perché tiri fuori quella parte dell’adolescente che andava a vedere i film di Indian Jones”, aggiunge Edoardo Leo.

Nell’intersecarsi dell’azione del film, grande importanza risiede nell’utilizzo della colonna sonora: “la musica ha un potere fortissimo, tocca delle corde che riescono a cambiare l’umore, ci sono molti mood diversi nel film, è una musica molto strana perché non parteggia per la banda. E poi c’è il repertorio che è parte integrante di Smetto quando voglio“. E a proposito invece di Marvel comics, una sorta di deriva fumettistica in effetti c’è, tanto che è stato creato uno spinoff a fumetti (che uscirà con la Gazzetta dello Sport), per la sceneggiatura di Roberto Recchioni e i disegni di Giacomo Bevilacqua “è nata come una trovata pubblicitaria, il fumetto è diventato uno spinoff a tutti gli effetti, con un episodio a sé stante… questa è la natura dell’universo espanso” commenta Sibilia, mentre Morelli ironizza sul fatto che “gli altri sono verosimili, a me hanno fatto biondo, non capisco perché“.

La novità principale di Smetto quando voglio – Masterclass, è che con l’idea del sequel, nasce anche quella di far diventare il film una vera e propria saga. Forte del successo ottenuto, anche all’estero – come scrive Sibilia nelle sue note di regia “le proiezioni ai vari festival in giro per il mondo erano tutte sold out perché invase da ricercatori italiani tra i quali si era sparsa la voce di un film che li riguardava” – e della sinergia produttiva tra Groenlandia, Fandango e Rai Cinema (un “coraggio produttivo non scontato, che andrebbe valorizzato“, commenta Leo), Smetto quando voglio è ora a tutti gli effetti una trilogia, anche se non sono ancora stati divulgati i dettagli di una politica di uscita del terzo e ultimo capitolo. “Il primo era un film chiuso, il che è stata la nostra difficoltà iniziale; ci piaceva comunque l’idea di sviluppare l’arco narrativo su due film, che sono stati pensati insieme e concepiti in un anno e mezzo di scrittura“, commenta il regista Sydney Sibilia. Una nota positiva, infine, viene dalla partnership con La Sapienza, che ha permesso di raccogliere 25mila euro per finanziare un assegno di ricerca per una borsa di studio, che verrà deliberato la prossima settimana.