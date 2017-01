Smetto quando voglio – Masterclass: la recensione del film di Sydney Sibilia

Smetto quando voglio – Masterclass, ovvero: dove avevamo lasciato Pietro Zinni, Alberto Petrelli e la “Banda dei ricercatori”, il gruppo di intellettuali romani che avevano deciso di applicare le proprie conoscenze scientifiche per produrre e commerciare smart drugs? Il secondo film di Sydney Sibilia riprende il discorso dal carcere (in cui è rinchiuso Pietro), anzi no, fa poi un salto indietro di ben un anno e mezzo, fino alla notte del fatidico incidente in auto di Alberto. Da lì l’ispettrice Paola Coletti proporrà alla banda un accordo di collaborazione occulta per scovare e debellare il traffico di queste droghe ancora formalmente legali, formando un pool di ‘specialisti’ che possa usare i propri poteri a favore del bene: tra vecchie conferme e nuovi arrivi, non tutto andrà come previsto.

Il secondo capitolo della saga di Smetto quando voglio – oramai diventata a tutti gli effetti una serie – riprende la cifra stilistica che aveva decretato l’incredibile successo del primo film del 2014, riproponendo la formula “dalla teoria alla pratica” (che molto doveva, nell’idea di partenza, a Breaking Bad), e lo stridente effetto del porre i suoi personaggi (intellettuali dal linguaggio forbito e poco pratici della vita) fuori contesto, con l’irresistibile umorismo che ne consegue. Le difficoltà dell’impianto narrativo nel forzare la mano realizzando un sequel che non era stato concepito a priori sono palpabili, e l’avvio della vicenda suona piuttosto farraginoso, un espediente fin troppo esplicitato per riportare in scena il gruppo di simpatici personaggi, eppure il film una volta avviato funziona.

Smetto quando voglio – Masterclass risulta un prodotto più organico, omogeneo nella struttura e nell’andamento rispetto al precedente lungometraggio, fa perno su una maggiore agilità dialogica (che risalta il talento di questo cast eccellente) e stilistica. Il ritmo è più fluido, energico – nelle riprese, nel montaggio, nell’uso importante (ma un po’ pervasivo) della musica – e si allaccia decisamente a un dinamismo che tanto deve alla filmografia action e poliziesca degli anni ’70, in particolare, e alla nuova estetica dei film Marvel.

Il film di Sibilia è godibile, adrenalinico e soprattutto molto divertente, non c’è dubbio. Rimane da chiedersi tuttavia se questa svolta in favore della creazione di una saga non rischi di imprigionare le potenzialità di un prodotto che, così com’era stato concepito, covava in sé un’interessante denuncia sociale velata da un’ironia caustica e intelligente, portando l’apparato stilistico di Smetto quando voglio – le sue premesse, i personaggi, le evoluzioni verbali – a diventare una versione un po’ troppo fumettistica di se stesso. Questo risulta evidente soprattutto dopo i primi due terzi del film (ricchi di gag, trovate comiche e citazioni divertenti e divertite), quando la trama sembra planare su un generale appiattimento, e viene inghiottita da un attendismo che lascia sospese promesse e aspettative.