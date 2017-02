Snow Ponies: Gerard Butler è entrato nel cast del film d’azione

Gerard Butler è entrato ufficialmente nel cast del film d’azione intitolato Snow Ponies, diretto dal regista Darrin Prescott (Codice Genesi) su uno script di Pat Healy.

Sierra/Affinity, finanziatori del progetto, proporranno la pellicola agli acquirenti in occasione del Film Festival a Berlino. Nick Meyer della Sierra e Marc Schaberg saranno i produttori esecutivi insieme a Pat Healy e Bryan Brucks.

In Snow Ponies un gruppo formato da sette uomini viaggerà attraverso un paesaggio feroce per consegnare un pacco misterioso. Durante il loro percorso incontreranno dei criminali e si imbatteranno in ostacoli altrettanto pericolosi, per tale motivo saranno costretti a decidere tra la sopravvivenza e l’onore, fedeltà e inganni. In tutto questo si chiederanno continuamente cosa mai conterrà di così prezioso il pacco che devono portare a destinazione.

La pellicola segna il debutto alla regia di Darrin Prescott. Prescott è conosciuto maggiormente per lavorare in qualità di regista della seconda unità, tra i suoi lavori possiamo menzionare Black Panther, Captain America: Civil War, John Wick, John Wick: Chapter 2 e Drive, e ha vinto il SAG Awards per il suo lavoro con The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo.

Gerard Butler attualmente è impegnato con le riprese di Den of Thieves. Lo vedremo prossimamente nel film fantasy/thriller, Geostorm. L’ultimo film in cui l’abbiamo visto è Attacco al potere 2, che ha incassato $200 milioni in tutto il mondo.

