Soldado: Taylor Sheridan parla del sequel di ”Sicario” diretto da Stefano Sollima

Taylor Sheridan durante una conferenza stampa al Sundance Film Festival ha rivelato qualche informazione interessante su ”Soldado”, progetto affidato al nostro Stefano Sollima. Soldado è il seguito di Sicario, pellicola noir diretta da Denis Villeneuve.

Sheridan ha colto l’occasione per parlare del film che può vantare il ritorno di due grandi personaggi: Benicio del Toro e Josh Brolin. Non vedremo stavolta la protagonista femminile di Sicario ovvero Emily Blunt.

Durante un’intervista a Collider lo sceneggiatore Sheridan che presentava al festival il suo film Wind River, ha raccontato che quando uno dei produttori gli ha chiesto come avrebbe fatto un eventuale sequel, gli ha risposto che non se ne sarebbe potuto fare uno in senso stretto, ma che sarebbe stato interessante vedere i due protagonisti costretti ad operare al di fuori degli Stati Uniti e senza un’accompagnatrice.

In seguito ha aggiunto: “Direi che se Sicario è un film sulla militarizzazione della polizia e sui confini che sfumano, questo film elimina l’aspetto poliziesco”.

Sheridan ha poi chiarito qualche punto sul fatto che questa possa diventare un trilogia, affermando di non saperlo con certezza, ma che nel caso facessero un altro sequel, lui ha già le idee molto chiare. Attendiamo fiduciosi altri sviluppi su Soldado.

Fonte: Collider