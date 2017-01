Song to Song: Ryan Gosling e Michael Fassbender nella foto del nuovo film di Terrence Malick

Fino ad adesso lo abbiamo conosciuto come Weightless, ma sarà Song to Song il titolo del nuovo film diretto da Terrence Malick di cui oggi possiamo vedere la prima foto. Immortalati in questo scatto ci sono i protagonisti Ryan Gosling, Michael Fassbender e Rooney Mara che nel film interpreteranno gli amanti di una storia d’amore tra la scena musicale di Austin. Nel film anche Natalie Portman insieme a tanti volti della musica contemporanea come Patti Smith, Lykke Li, i Black Lips, Iggy Pop, Florence and the Machine e i Red Hot Chili Peppers. Di seguito vi proponiamo la foto insieme ad una breve sinossi resa disponibile da IndieWire.

SINOSSI: In questa moderna storia d’amore ambientata nella scena musicale di Austin, due coppie di cantautori Faye (Rooney Mara) e Bv (Ryan Gosling) e il magnate della musica Cook (Michael Fassbender) insieme ad una cameriera intrappolata (Natalie Portman), inseguono il successo attraverso un paesaggio rock ‘n’ roll fatto di seduzione e tradimento.