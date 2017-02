Song to Song: il poster ufficiale del film di Terrence Malick

Il poster ufficiale di Song to Song, ultima opera del regista Terrence Malick è stato pubblicato online nelle ultime ore.

La pellicola di Malick si preannuncia davvero diversa dalle sue recenti produzioni. Song to Song è stato girato in parte durante l’Austin City Limit Fest, noto evento musicale che si svolge ogni anno nella città texana e la storia ruota intorno a due particolari triangoli amorosi.

Il film sarà un concentrato di rock ‘n roll, tradimenti e ossessione per il sesso. E visto che si parla di rock, faranno la loro apparizione alcune stelle come Patti Smith, Lykke Li, i Black Lips, Iggy Pop, Florence and the Machine e i Red Hot Chili Peppers.

Nel poster ufficiale possiamo subito notare i 4 attori principali della pellicola: Ryan Gosling, Rooney Mara, Natalie Portman e Michael Fassbender. Oltre a questo prestigioso quartetto c’è un cast di primissimo livello composto da Cate Blanchett, Christian Bale, Benicio del Toro e Val Kilmer.

Qui potete trovare il poster ufficiale:

Fonte: ThePlaylist