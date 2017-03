La Sony progetta un film sulla cattura di El Chapo

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, la Sony Pictures starebbe progettando un film basato sul libro “Hunting El Chapo: The Thrilling Inside Story of The American Lawman Who Captures The World’s Most-Wanted Drug Lord”, scritto da Cole Merrell e Douglas Century.

La pellicola racconterà della fuga e dell’arresto di El Chapo, signore della droga messicano recentemente estradato negli Stati Uniti. Un tempo al comando del Cartello di Sinaloa, è considerato il più pericoloso e potente trafficante di droga del mondo dal Dipartimento del Tesoro americano. È stato anche inserito nella lista delle persone più influenti del mondo da Forbes, dal 2009 al 2011.

Per il momento non ci sono pervenuti dettagli su chi sarà alla regia del film, né su chi scriverà la sceneggiatura.