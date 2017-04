Speed Kills: John Travolta protagonista del biopic su Don Aronow

Sarà John Travolta il protagonista di Speed Kills, biopic su Don Aronow, ex campione mondiale di gare offshore morto assassinato a Miami nel 1987. Il progetto era stato preso in considerazione anche dallo scomparso Tony Scott ma a portarlo ora al cinema sarà sarà John Luessenhop, anche autore della sceneggiatura insieme a David Aaron Cohen con la consulenza del giornalista Paul Castro.

Don Aronow diventò celebre negli anni ’80 non solo per essere uno sportivo, ma per essere anche un abile imprenditore circondato da donne, rockstar ed immischiato in giri di traffico illecito di droga. Per questo la sua morte e su chi ne fosse immischiato rimane ancora oggi un mistero. Su di lui è stato girato anche un documentario dal titolo Thunder Man: The Don Aronow Story.