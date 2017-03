Spider-Man: HOMECOMING – Dopo il sequel sarà fuori dal MCU?

La produttrice ed ex capo della Sony Amy Pascal durante un’intervista, ha parlato del futuro di Spider-Man, rivelando che dopo il sequel, il franchise non farà parte del Marvel Cinematic Universe.

L’accordo stipulato con la Sony, che detiene interamente i diritti cinematografici per l’utilizzo del personaggio, prevede infatti la realizzazione dell’atteso Spider-Man: Homecoming, la partecipazione dell’attore Tom Holland alle riprese di Avengers: Infinity War e la realizzazione di un sequel.

Amy Pascal ha detto la sua sulla grande collaborazioni tra major: “Una delle cose che penso sia fantastica di questa esperienza è che non accade spesso una collaborazione per realizzare un film. A dire il vero potrebbe non accadere mai più dopo la realizzazione del sequel“.

La Pascal ha poi aggiunto: ”La Sony, la Disney e la Marvel hanno deciso che fosse la cosa giusta permettere a Peter Parker e Spider-Man di far parte del MCU, lavorare con il team della Marvel e lasciare che fossero loro a produrre questo film. Ritengo che sia stata una cosa davvero rara per tre società diverse e sia stata una decisione brillante perché c’è solo un certo numero di storie che si possono raccontare più volte per quanto riguarda Spidey. Questa si sarebbe potuta raccontare in qualsiasi altro modo. E’ stato un gesto non egoista e molto intelligente da parte di tutte le persone coinvolte“.

Ne avevamo parlato poco tempo fa, ma la Sony sembra ormai determinata ha lanciare un universo tutto suo, dedicato proprio ad alcuni noti personaggi dei fumetti, senza l’ausilio degli Studios Marvel. Sono già iniziati i lavori infatti per la realizzazione dei film su: Venom, Black Cat e Silver Sable.

Fonte: Collider