Spider-Man: Homecoming – Marisa Tomei voleva apparire più anziana nei panni di zia May

Marisa Tomei ha dichiarato che ha tentato di convincere la Marvel a renderla un po’ più vecchia nei panni di zia May in Spider-Man: Homecoming.

L’attrice, maggiormente nota per la commedia del 1992 Mio cugino Vincenzo, è stata introdotta nell’Universo Cinematografico Marvel lo scorso anno in Captain America: Civil War, nei panni della versione più giovane della zia di Peter Parker. Marisa Tomei riprenderà il suo ruolo quest’estate nell’atteso Spider-Man: Homecoming.

Ieri sera la Tomei è stata ospite al The Late Show with Stephen Colbert, per promuovere il suo nuovo progetto How to Transcend a Happy Marriage. Alla domanda riguardo le sue sensazioni nell’interpretare un personaggio che nei fumetti è più vecchio di lei, l’attrice ha risposto:

“Potete immaginare il mio terrore quando sono stata scelta, e quindi ho iniziato a fare delle ricerche. Poi ho pensato: “ce la metterò tutta”. Ho chiesto comunque se mi potessero invecchiare, con l’uso del trucco, ma mi hanno detto che non era possibile“.

Potete guardare l’intera intervista qui di seguito:

L’uscita di Spider-Man: Homecoming è fissata per il 7 luglio 2017 (il giorno prima in Italia). Diretto da Jon Watts, vede nel cast Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover e Angourie Rice.

FONTE: The Late Show