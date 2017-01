Spider-Man: Homecoming, Michael Keaton parla di Avvoltoio

Impegnato nella promozione di The Founder, il film che lo vede protagonista nei panni del fondatore di McDonalds, Michael Keaton è stato raggiunto da Variety per un’intervista nella quale ha avuto modo di accennare qualche dettaglio in più su Avvoltoio, il villain di Spider-Man: Homecoming a cui darà voce e volto.

“Non voglio svelare troppo però posso dire che Adrian Toomes è e non è lo stesso del fumetto, ma un cattivo molto più di interessante di quanto pensassi perché ci sono aspetti del suo comportamento che possono essere compresi. Sfumature del genere rendono il personaggio molto interessante da interpretare e sono felice di essermi gettato nel progetto”

Spider-Man: Homecoming rappresenta il secondo reboot cinematografico dedicato al supereroe Marvel, ed arriverà nelle salein il 7 luglio 2017. Diretto da Jon Watts, vede nel cast Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover e Angourie Rice.

Fonte: Variety