Spider-Man: Homecoming – Peter Parker sperimenta le sue abilità [FOTO]

Sony Pictures e Marvel Studios hanno diffuso una nuova foto di Spider-Man: Homecoming (via Empire), in cui vediamo Peter Parker, interpretato da Tom Holland, pronto a sperimentare le sue abilità da Uomo Ragno.

Dopo averlo visto per la prima volta in Captain America: Civil War come alleato del Team Iron Man, Tom Holland è pronto a dedicarsi al film interamente dedicato al suo supereroe. Vedremo Spider-Man sempre più volenteroso di scoprire fin dove i suoi poteri possono arrivare, sperimentandoli e mettendosi alla prova, sotto la supervisione del suo mentore Tony Stark (Robert Downey Jr.). Il ragazzo, nonostante una sempre più ampia consapevolezza dei suoi poteri, cerca comunque di vivere la sua normale routine quotidiana, ma il tutto viene stravolto quando si troverà a dover fronteggiare il nuovo villain Avvoltoio (Michael Keaton), che minaccia tutto ciò che gli è più caro.

L’uscita di Spider-Man: Homecoming è fissata per il 7 luglio 2017 (il giorno prima in Italia). Diretto da Jon Watts, vede nel cast Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover e Angourie Rice.

