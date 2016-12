Spiderman Homecoming: Liz Allen appare in grave pericolo nel trailer

L’unico trailer finora disponibile di Spider-Man: Homecoming (2017, regia di Jon Watts), nuovo reboot della saga di Spiderman, nasconde, nei suoi rapidissimi 40 secondi, il possibile spoiler di una scena drammatica? C’è voluto un fermo immagine per immortalare uno dei personaggi principali in quella che sembra una situazione di grave pericolo.

Il fotogramma mostra Laura Harrier, che nel film interpreta Liz Allen (come i fan del fumetto sanno, partner di Peter Parker/Spiderman, Tom Holland nel film) in quella che sembra una rovinosa caduta nel vuoto. Riuscirà Spidey a salvarla?

La storia – sia fumettistica sia cinematografica – di Spiderman non è priva di storie d’amore dal risvolto tragico. Ma data la vicinanza cronologica con l’episodio della morte di Gwen Stacy in The amazing spiderman 2: il potere di Electro, e trattandosi di un reboot, possiamo permetterci di sperare che gli autori abbiano in programma un arco di evoluzione più ampio per il personaggio di Liz, e magari – chi può dirlo? – un happy ending per la storia d’amore tra lei e Peter Parker.

Spiderman:Homecoming uscirà il 6 luglio 2017.