Spoiler: Riverdale, Supergirl, The Originals e Grey’s Anatomy

Come ogni settimana, EW ha risposto ad alcune delle domande di appassionati di serie tv attraverso la rubrica Spoiler Room.

Eccovi la traduzione di alcune anticipazioni riguardo a due coppie, Mon-El e Kara di Supergirl e Meredith e Riggs di Grey’s Anatomy, e qualche indiscrezione sul futuro di Riverdale e del rapporto tra Marcel e i Mikaelsons in The Originals.

Cosa succederà tra Mon-El e Kara in Supergirl? – Maria

Kara e Mon-El si saranno anche riconciliati, ma dovranno affrontare ancora un po’ di sfide, considerando che i Daxamiti diventeranno probabilmente i nuovi grandi cattivi. “Non si dice che è proprio quando le cose cominciano a sistemarsi che arriva qualcosa a mettere i bastoni tra le ruote?” ha detto Melissa Benoist “I Daxamiti daranno qualche problema. Rhea non è la suocera dei sogni, ma è divertente vedere questi personaggi interagire tra di loro”

C’è speranza di riconciliazione tra Marcel e Mikaelsson in The Originals? – Mark

Sappiamo tutti che Klaus non è uno disposto al perdono, ma considerando che stiamo parlando di qualcuno che una volta considerava suo figlio non lo escludiamo. Ma non dimentichiamoci che Marcel è ancora abbastanza forte da uccidere un originale, una minaccia che non va bene a nessuno. “Nel corso della stagione, i Mikaelsons dovranno accettare il fatto che c’è una persona, non un pezzo di legno che possono bruciare o lanciare nell’oceano, che non possono sconfiggere, ma che li può uccidere, è non è qualcosa per cui saranno felici.” ha dichiarato Michael Narducci. “Questo renderà qualunque riconciliazione più difficile. Ma Marcel, dal canto suo, è sempre interessato a fare le cosa più intelligente. Non è motivato dalla vendetta, dal desiderio di riprendersi qualcosa che ha perso. Quando vedrà di nuovo i Mikaelsons prenderà la decisione migliore riguardo a come gestirli. Se c’è una cosa che mi piace di questo personaggio è vedere il modo in cui la sua mente si sia evoluta.”

Cosa dobbiamo aspettarci tra Meredith e Riggs in Grey’s Anatomy? – Sarah

Meredith ha accettato di andare a cena fuori con Riggs, ma è davvero pronta ad andare avanti dopo Derek? “Che tu sia pronta o no, a volte devi fare un salto. Non so se sia pronta” ha ammesso Ellen Pompeo, mettendo in guarda sulla grande scelta che dovrà compiere Meredith riguardo alla sua potenziale storia d’amore con Riggs, nel prossimo episodio che dirigerà la stessa Pompeo. “Non emozionatevi troppo.” Kelly McCreary pensa che Maggie reagirà alla situazione tra sua sorella e Riggs in un modo inaspettato “Maggie deve imparare che le persone non dicono sempre la verità” ha dichiarato, aggiungendo che “molte persone hanno segreti, è così che va la vita e se lo accetta, soffrirà molto di meno.”

Qualche scoop su Riverdale? – Taylor

Anche se Polly ha trovato un rifugio vivendo con Hermione e Veronica, questo non vuol dire che i Blossom abbiano smesso di cercarla. “Sono come i rapitori di bambini in Mary Poppins” ha detto Roberto Aquirre -Sacasa “vogliono il bambino più di qualunque altra cosa”.

Fonte: EW