SMILF: la recensione della serie con Frankie Shaw

Esiste una quota massima di serie tv dramedy ambientate in un contesto socialmente degradato? Se anche non ci fosse stata, ora, con il debutto su Showtime di SMILF, certamente esiste ed è stata ampiamente superata, ma in quest’epoca di attori che si scrivono e dirigono gli spettacoli da soli, qualcuno ha deciso che il “one woman show” di Frankie Shaw fosse una buona idea.

Ecco quindi che la Shaw, nota ai più per il suo ruolo in Mr Robot, si cala nei panni di Bridgette, un conglomerato di nevrosi e atteggiamenti ossessivo-compulsivi che si dà il caso sia anche una madre single. A questo si riferisce il titolo; non c’è bisogno di tradurre la sigla MILF, ormai entrata nel vocabolario comune, e la S sta semplicemente per “single”. Bridgette infatti si trova nella difficile situazione di dover mantenere il suo bambino, Larry, con lavori saltuari e part-time, e senza il supporto dell’ex compagno Rafi (Miguel Gomez).

In trenta minuti di puntata, SMILF mette decisamente troppa carne al fuoco: Bridgette ha problemi con lavoro, è bulimica, ama il figlio, ma lo trascura ogni due per tre, ha alle spalle una storia di abusi, vuole diventare attrice, pensa continuamente al sesso eccetera. Pur essendo breve, l’episodio sembra dilatarsi a coprire un intervallo di tempo impossibilmente lungo, diviso in modo confusionario. Della protagonista, nonostante sia perennemente in scena, non riusciamo a farci un’idea precisa, al di là della sua totale mancanza di simpatia. La sua identità appare molto meno definita rispetto, per esempio, a quella della madre Tutu, interpretata dalla famosa Rosie O’Donnell. Tutu è una donna rozza, probabilmente con disturbi mentali, eppure riusciamo a inquadrarla meglio della sfuggente Bridgette. Perfino con la repressa datrice di lavoro Ally (la Connie Britton di American Horror Story) riusciamo a empatizzare più che con la protagonista.

La regia e la fotografia sono interessanti e ben curate, anche se si nota, da un certo autocompiacimento, che anche la direzione della puntata porta la firma di Frankie Shaw. Oltre all’onnipresenza artistica della Shaw, il punto debole più evidente di SMILF è che dovrebbe essere una commedia drammatica, invece è tutto dramma e niente commedia. Fa ridere più o meno quanto un documentario sullo stesso argomento, ovvero il disagio nei bassifondi delle grandi città americane. Viene da chiedersi che senso ha guardare una serie che promette risate e ritrovarsi depressi a fine puntata.