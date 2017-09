Star Trek Discovery: la recensione del doppio episodio pilota

Spazio, ultima frontiera: con queste parole, pronunciate dal capitano Kirk, si apriva ogni episodio della serie classica di Star Trek. All’epoca, i viaggi della nave spaziale Enterprise portarono sul piccolo schermo una rivoluzione non solo dal punto di vista narrativo ma anche in ambito sociale, sfidando pregiudizi e convenzioni sociali.

Quel messaggio di tolleranza e inclusione sociale ritorna, più forte che mai, in Star Trek: Discovery, prima serie del franchise di Star Trek dopo la serie Enterprise, conclusasi nel 2005. Nel frattempo, però, l’ultima frontiera sembra non essere più lo spazio, bensì la coerenza narrativa. Un episodio pilota che non sia fuorviante rispetto alla trama generale: è chiedere troppo? A quanto pare si. La produzione di Star Trek: Discovery è stata funestata dall’abbandono del suo showrunner Bryan Fuller (Pushing Daisies, American Gods), che ha abbandonato il progetto per conflitti con la CBS. Forse per questo la serie ha debuttato su Netflix con un pilot diviso in due episodi che più che un’introduzione sembra un film di due ore, un prequel del prequel.

Ambientata 10 anni prima della serie originale, Discovery prometteva un ritorno alle origini con le avventure di un’astronave esplorativa alla scoperta “di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà”. Nel corso delle due puntate inaugurali ci troviamo invece di fronte al conflitto interplanetario scatenato dall’incontro fra la nave della Federazione USS Shenzou e un manipolo di Klingon invasati e decisi a riunire in un impero le varie casate della loro specie.

Senza dubbio si tratta di un bell’esordio: un crescendo adrenalinico di tensione, azione e colpi di scena, accompagnato dalle musiche di Jeff Russo, compositore della colonna sonora di Fargo. Un’ambientazione di livello cinematografico fa da sfondo allo scontro fra Philippa Georgiou, materna ma inflessibile capitano della Shenzou, e T’Kuvma (Chris Obi), un Klingon disposto a tutto pur di riunire i suoi simili contro il presunto comune nemico, la Federazione dei Pianeti Uniti. Il conflitto ha conseguenze profonde sulla protagonista Michael Burnham, interpretata da Sonequa Martin-Green (The Walking Dead, The Good Wife), primo ufficiale sulla Shenzou dal passato particolare: è infatti l’unica umana ad essere stata allevata sul pianeta Vulcano.

Divisa fra la fredda logica inculcatale dai vulcaniani e l’avversione nei confronti dei Klingon, responsabili della morte dei suoi genitori, Michael entra in contrasto con Saru, ufficiale scientifico ligio al dovere (il Doug Jones di The Shape of Water) e arriva persino a contestare il comando della sua mentore, il capitano Georgiou.

Certo, è un modo magnifico di introdurre l’eroina, e Sonequa Martin-Green è brillante nei panni di Michael, con i suoi demoni, la sua irruenza e il suo bizzarro nome maschile. Ma non c’è ancora traccia della USS Discovery, l’astronave che dà il nome alla serie, né del suo capitano Gabriel Lorca, che ha il volto di Jason Isaacs (Il patriota, Harry Potter). Così come mancano, salvo poche scene, quell’ottimismo e quella leggerezza caratteristiche della serie originale. Quello di Star Trek: Discovery sembra un mondo molto più oscuro, più simile ai film del franchise usciti negli ultimi anni.

Dispiace anche sapere che non vedremo più Michelle Yeoh (La tigre e il dragone, Memorie di una Geisha) nel bel ruolo del capitano Georgiou, dato che ha partecipato come guest star solo alle prime due puntate. Interessante invece l’interpretazione di James Frain (I Tudors, Gotham) come Sarek, mentore vulcaniano di Michael e, come molti fan sapranno, padre di Spock, uno fra i personaggi più importanti e amati del franchise. La presenza di Sarek fa supporre un possibile, ulteriore collegamento con la serie classica, nonostante altri elementi, come il nuovo design dei Klingon, sembrino portare nella direzione opposta; è comunque avvincente la nuova caratterizzazione culturale e la profondità conferita alla razza guerriera. I Klingon passano insomma da semplici villain a personaggi a tutto tondo.

Finché non usciranno le prossime puntate, è difficile dire quale sarà la direzione presa dagli attuali showrunner, Gretchen Berg e Aaron Harberts, nel raccogliere il testimone di Fuller. Siamo comunque di fronte a un pilot di altissima qualità, indubbiamente con aspetti insoddisfacenti, ma che nel complesso fa ben sperare per il longevo universo di Star Trek. Non ci resta che augurargli, alla maniera vulcaniana, “lunga vita e prosperità”.