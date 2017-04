Star Wars: domani previsto un grande annuncio a Good Morning America

Questa settimana sarà memorabile per i fan di Star Wars. Con la Star Wars Celebration a Orlando sono previsti un sacco di annunci; in particolare, vedremo quasi sicuramente il primo trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, diretto da Rian Johnson.

Ma la cosa più interessante è che sembra che non dovremo aspettare fino a giovedì il panel del 40esimo anniversario di Star Wars per avere delle succulente news. A quanto pare il programma televisivo dell’ABC, Good Morning America, ha in serbo per noi un grande annuncio per omaggiare il franchise al suo 40esimo anniversario.

TOMORROW ON @GMA: @StarWars celebrates its 40th anniversary and we've got an announcement you won't want to miss! pic.twitter.com/gbQWV1a8Yt — Good Morning America (@GMA) April 10, 2017

Domani mattina gli attori Mark Hamill (Luke Skywalker) e Daisy Ridley (Rey) saranno insieme ospiti del programma, per condividere con il mondo questo grande annuncio previsto.

FONTE: Twitter