Star Wars: la Disney vuole cambiare le date d’uscita?

L’incredibile successo al botteghino di Rogue One e quello dell’anno precedente di Star Wars: Episodio VII potrebbero far pensare alla Disney di rivedere il proprio calendario delle uscite. Considerando infatti che il periodo pre-natalizio porta così tanta fortuna, l’uscita programmata per Maggio di Star Wars: Episodio VIII e dello spin-off dedicato a Han Solo potrebbe essere rinviata.

Per quanto riguarda l’ottavo episodio resta solo un’ipotesi (anche se su ScreenRant si legge come non sia tanto lontana dalla realtà), mentre per il film dedicato a Han Solo, che dovrebbe uscire il 25 Maggio 2018, le cose potrebbero farsi più serie. Infatti sul portale MakingStarWars si legge che fonti interne hanno riportato come release ufficiale il 13 Dicembre 2018. Potrebbe essere solo un errore ma stando ai risultati degli ultimi due anni questa potrebbe essere un’operazione di marketing studiata a tavolino.