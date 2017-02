Star Wars: dopo Balle Spaziali in arrivo una nuova parodia dai creatori di Scary Movie

È in arrivo una nuova parodia di Star Wars dai creatori di Scary Movie, Jason Friedberg e Aaron Seltzer ( il duo dietro la macchina da presa di Epic Movie). Questa volta l’oggetto della presa in giro non è il grande immaginario dei film horror ma bensì l’immenso universo creato da George Lucas.

Il film si chiamerà “Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens The Last Jedi Who Went Rogue” che è più o meno traducibile con “Mondi Stellari Episodio XXXIVE=MC2: La Forza risveglia l’ultimo Jedi che diventò un furfante”.

La produzione è affidata alla Broken Road Productions e Covert Media, i cui capi Todd Garner e Paul Hanson hanno dichiarato in un’intervista a THR di credere molto nel duo comico Friedberg e Seltzer e di non vedere l’ora di avere a che fare con il loro adattamento della grande saga stellare.

L’inizio delle riprese dovrebbe essere previsto per l’autunno 2017.