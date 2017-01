L’annuncio ufficiale è stato diramato sui social pochi minuti fa: Star Wars Episodio VIII si intitolerà The Last Jedi e arriverà nelle sale a dicembre 2017, come previsto. Ad accompagnare la notizia, il primo banner con il logo della saga di colore rosso.

Diretto da Rian Johnson, The Last Jedi vedrà nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, e Andy Serkis.