Star Wars: Episodio IX – Carrie Fisher apparirà nel nono capitolo della saga

Sembra proprio che Carrie Fisher apparirà in Star Wars: Episodio IX, dopotutto. Dopo la recente scomparsa dell’attrice, avvenuta lo scorso dicembre, la Lucasfilm si è riunita per discutere il futuro dell’amata Principessa Leia nel celebre franchise. È stato deciso che Star Wars: Gli Ultimi Jedi, diretto da Rian Johnson, non risentirà della mancanza della Fisher.

La Lucasfilm ha inoltre annientato repentinamente ogni rumors secondo il quale lo studio avrebbe usato la CGI, vista in Rogue One: A Star Wars Story, per ricreare la celebre Principessa nei futuri film. Il fratello di Carrie, Todd Fisher, ha svelato che la Lucasfilm è interessata a far tornare Leia nell’ultimo adattamento della trilogia sequel.

Parlando con New York Daily News, Fisher ha spiegato che lui stesso e la figlia di Carrie, Billie Lourd, hanno spinto la Lucasfilm a usare, per Star Wars: Episodio IX, del materiale video inedito proveniente dalle riprese sia di Star Wars: Il risveglio della forza, sia de Gli Ultimi Jedi:

“Entrambi ci chiedevamo come farla uscire da tutto questo, ma abbiamo capito ben presto che non era possibile. È troppo coinvolta in questo progetto, e penso che ora la sua presenza sia ancora più potente di quanto lo fosse prima; un po’ come Obi Wan che, non appena è stato ucciso dalla sciabola, è diventato più potente. Penso che l’eredità di Carrie debba continuare“.

Fisher, inoltre, ha aggiunto di aver piena fiducia nella Lucasfilm, ed è sicuro che lo studio farà “cose grandiosi“. Egli, però, continua a non sapere quanto sua sorella sarà coinvolta in Star Wars: Episodio IX:

“Non sono l’unico a far parte di quella equazione, ma penso che le persone meritino di averla. Carrie lo deve a tutti loro“.

FONTE: New York Daily News