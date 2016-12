Star Wars: Episodio VIII – Mark Hamill e Carrie Fisher in un toccante dietro le quinte [FOTO]

Mentre il mondo continua a piangere l’attrice Carrie Fisher, scomparsa prematuramente all’età di 60 anni, la sua co-star in Star Wars: Il risveglio della forza, Oscar Isaac, ha condiviso una foto dell’attrice e del suo “gemello spaziale” Mark Hamill, proveniente dal dietro le quinte di Star Wars: Episodio VIII, mentre i due attori, nei panni della Principessa Leila e di Luke Skywalker, si stanno prendendo un momento di pausa dalle riprese.

Oscar Isaac, inoltre, ha condiviso un breve tributo che ha scritto in omaggio alla Fisher: “Non aveva pazienza per le riprese e le chiacchere poco importanti. Vedeva attraverso le cose, da diversi punti di vista, con una particolare saggezza, che proveniva da dure lezioni di vita. E come ci faceva ridere. Ci mancherai tantissimo Carrie“.

Non ci sono ancora delle notizie (e non ce ne saranno ancora per molto tempo) riguardo a come la scomparsa di Carrie Fisher influenzerà i futuri adattamenti del franchise, ma sappiamo già che Leila avrà un ruolo più importante nel prossimo film (Star Wars: Episodio VIII).

FONTE: Comicbookmovie