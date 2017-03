Star Wars: Gli Ultimi Jedi, online nuove immagini promozionali dal merchandise

Incredibilmente online sono arrivate le prime immagini di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

In realtà possiamo ammirare le prime immagini del cast grazie al sito di beneficenza Star Wars Force for Change, dove sono approdate in anteprima le t-shirt e le spille che verranno commercializzate durante l’evento dello Star Wars Celebration a Orlando.

Il 25% del ricavato dalle vendite sarà destinato al fondo statunitense dell’Unicef che andrà poi a Unicef Kid Power.

Ecco le prime immagini di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Fonte: Star Wars Force for Change