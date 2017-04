Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson spiega il cambiamento della cicatrice di Kylo Ren

Quando il teaser trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi è stato diffuso online, alcuni fan hanno notato che la cicatrice di Kylo Ren, causata nello scontro con Rey al termine de Il Risveglio della Forza, si trovava in una posizione diversa rispetto a quanto ricordavano.

Ebbene, è stato lo stesso Rian Jonhson a rispondere al quesito tramite Twitter, su cui è molto attivo. In pratica il regista ha affermato che si è trattato di una scelta estetica, in quanto il personaggio sarebbe risultato molto goffo con una cicatrice che gli attraversava direttamente il naso.

@origonalname113 @mutlubulutlar @StarWarsNewsNet @TheLastKylo It was my decision to slightly adjust it, and that was my justification. It honestly looked goofy running straight up the bridge of his nose

— Rian Johnson (@rianjohnson) April 19, 2017