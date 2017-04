Star Wars: il Risveglio della Forza, Mark Hamill doppia Han Solo?

Mark Hamill non è noto solo per il ruolo di Luke Skywalker, nella sua carriera si è saputo distinguere anche come doppiatore, prestando la sua voce a numerosi personaggi, volete sapere l’ultimo? Pare abbia doppiato Han Solo!

L’attore scherzosamente ha deciso di partecipare al nuovo video di Bad Lip Reading, un canale youtube dove vengono ridoppiati in maniera demenziale i film più famosi della storia. In questo caso ”la vittima” di Bad Lip Reading è Star Wars: il Risveglio della Forza.

Hamil ha dichiarato di essersi divertito tantissimo a doppiare l’amico Harrison Ford, come sempre il labiale è praticamente perfetto, anche se i dialoghi sono totalmente deliranti. Giudicate voi stessi dato che troverete il video qui in basso.

Fonte: EW