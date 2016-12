Star Wars: Saw Gerrera potrebbe far parte dei progetti futuri

Saw Gerrera, personaggio interpretato da Forest Whitaker, che ha debuttato nella serie tv animata Star Wars: Clone Wars, prima di apparire in Rogue One: A Star Wars Story, apparirà in Star Wars Rebels. Il presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha insinuato che Gerrera avrebbe potuto avere un ruolo maggiore in Rogue One, è ha dichiarato che la storia che hanno sviluppato per il personaggio potrebbe essere riutilizzata in qualche progetto futuro.

Kathleen Kennedy, durante un’intervista con Empire, ha dichiarato: “Se dobbiamo essere sinceri, all’inizio avevamo pensato di star sviluppando la storia di Saw verso qualcosa di più grande, ma non siamo riusciti ad adattarla in Rogue One. Quindi il personaggio non è presente nel film come volevamo noi. Questo, però, dà la possibilità di esplorare la sua storia più in la, magari in qualche adattamento futuro“.

Dato che la sua apparizione in Rebels è già stata ben documentata, probabilmente la Kennedy si riferisce all’apparizione di Saw in qualche altro progetto (magari in un film ‘solo’ appartenente a Star Wars Story).

Per la sua parte in Rogue One, Forest Whitaker si è detto curioso di sapere quale sarebbe stato il futuro del suo personaggio. È difficile pensare in quale prossimo progetto un personaggio potrebbe essere presente: al di fuori dei film della Trilogia, non è chiaro quando il vociferato film solo su Han Solo e altri film stand-alone saranno ambientati nella timeline della galassia di Star Wars.

