Star Wars: The Last Jedi – i dettagli sulle scene mostrate agli azionisti Disney

ATTENZIONE [SPOILER ALLERT]

La Disney proprio l’altro ieri, aveva confermato ai media dell’incontro avuto con azionisti e stampa, nel quale erano state mostrate alcune scene top secret di Star Wars: The Last Jedi.

Il giornalista Daniel Miller del Los Angeles Times sul proprio canale Twitter, aveva confermato l’incontro e ne ha svelato alcuni dettagli:

”Abbiamo appena visto alcune scene di The Last Jedi. Dove, Luke chiede a Rey: “Chi sei?” e a quel punto vediamo lei porgergli una spada laser.

Inoltre nelle scene abbiamo visto Chewbacca, il Generale Leia Organa e Finn.

Abbiamo visto tantissime ambientazioni: montagne, oceani, foreste, deserti. Sembra decisamente epico ed esotico.

In una inquadratura c’era un Ala X che barcollava a mezz’aria, sotto attacco dentro a una enorme astronave. Sembrava un uccello ferito.

Il Generale Leia è stata sullo schermo per mezzo secondo, senza parlare, era in abiti militari.”

Dopo i ”cinguettii” di Daniel Miller, oggi sono stati resi noti altri preziosi dettagli sulle prime scene rivelate durante quest’incontro che, in teoria, doveva rimanere segretissimo. Ecco cos’è trapelato oggi sulla rete, ma fate attenzione agli SPOILER:

”Un’inquadratura di Luke Skywalker in un interno (una caverna o magari una delle “capanne” di pietra che si vedono sull’isola in cui si trova Luke) che domanda “Chi sei?”.

Poe Dameron nel suo X-Wing che grida “Ora o mai più” con stacco su BB-8.

Dei Tie-Fighter che volavo attraverso la flotta della Resistenza – con un feeling simile alla battaglia di Scarif di Rogue One.

Chewbacca che ruggisce.

Un’inquadratura di Capitan Phasma.

Finn vestito come un ufficiale del Primo Ordine sul ponte di un’astronave del Primo Ordine.

Svariate inquadrature di Rey che aziona e brandisce la lightsaber di Luke.

La mano di Rey, al rallentatore, che tocca terra con tutte e cinque le dita con i ciottoli e la polvere che cominciano a librare intorno alla sua mano.

Leia che si volta verso la macchina dalla presa, alle sue spalle un ologramma della flotta. Un X-Wing che vola dentro a un hangar, probabilmente della Resistenza visto che all’interno c’è già un altro X-Wing.

Una ripresa panoramica dell’isola in cui vediamo Rey allenarsi con la sua spada laser su un crinale dell’isola, mentre Luke si trova più in alto, su un ponte e la osserva.”

Su internet il pubblico si sta letteralmente scatenando. C’è chi ipotizza che questa sia un’astuta mossa strategica per far arrivare l’hype dei numerosi fan alle stelle, a meno di un mese dello ”Star Wars Celebration”, giorno in cui la stampa è pronta a scommettere, verrà diffuso il nuovo trailer di Star Wars: The Last Jedi.

Fonte: Collider