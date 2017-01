Star Wars: The Last Jedi, Mark Hamill commenta il titolo del nuovo capitolo

Nella giornata di ieri è stato rivelato il titolo dell’episodio VIII di Star Wars. Si chiamerà Star Wars The Last Jedi, un nome semplice ed in linea alla tradizione. Almeno così la pensa Mark Hamill, storico interprete di Luke Skywalker che in questo nuovo film dovrebbe ritornare ad essere assoluto protagonista della saga. La sua reazione a questa scelta è stata filmata durante un’intervista in cui l’attore, dopo delle battute sull’assoluta segretezza che circonda come sempre il film Disney, commenta testualmente: “Richiama i samurai. E’ diretto e minimalista.“. Questo è il video completo dell’intervista: