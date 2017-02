Star Wars: The Last Jedi, nuova immagine dal backstage del film

A poche ore dall’annuncio che Kathleen Kennedy e Rian Johnson saranno presenti alla Star Wars Celebration di Orlando, lo stesso regista ha pubblicato un nuovo scatto dal backstage di Star Wars: The Last Jedi.

Nell’immagine, in bianco e nero, possiamo vedere un gruppo di Stormtrooper del Primo Ordine. Come sappiamo, The Last Jedi vedrà nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis.

L’uscita nelle sale è fissata per il 15 dicembre 2017.