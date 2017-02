Star Wars: The last Jedi, svelato il mistero del titolo

I fan di tutto il globo subito dopo l’annuncio di Star Wars: The last Jedi si son domandati una cosa ben precisa: come verrà tradotto quel “The Last Jedi?”

Sono seguite a ruota tra social, siti e forum numerose teorie ma poche ora fa, a sorpresa, la definitiva risposta è arrivata dalle traduzioni in spagnolo e in francese del titolo apparse su Twitter:

La traduzione del titolo è Star Wars: Gli ultimi Jedi e ce lo annuncia persino la pagina ufficiale italiana, che ha recentemente modificato la sua immagine copertina su Facebook:

I fan di tutto il mondo adesso dopo innumerevoli teorie sono stati accontentanti e ora non ci resta che aspettare il film, la cui uscita è prevista per dicembre 2017.

Fonte: Collider