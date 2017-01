Star Wars VIII: il regista Rian Johnson svela nuovi dettagli sulla trama

Manca ancora molto all’arrivo nelle sale di Star Wars: Episodio VIII ma i più appassionati già lamentano i pochi dettagli di trama che sono stati rivelati. Ad arginare il problema ci ha pensato il regista Rian Johnson che in queste ore si è sbottonato su quanto vedremo in questo nuovo capitolo della saga. Stando alle sue parole, le vicende riprenderanno dove si sono concluse con l’Episodio VII e continueranno incentrandosi sulla figura del vecchio Luke su cui scopriremo il perché abbia scelto una vita in completa solitudine.

Sul personaggio di Ray il regista ha invece dichiarato: “Si parlerà di cosa le succederà dopo aver preso coscienza di avere un potere e un dono. Inizierà a fare i conti con questa cosa che ha dentro, che prima non conosceva e che sta cominciando a rivelare il proprio potenziale.“. Non è molto su cui basarsi ma prima dell’uscita nelle sale fissata per il 15 Dicembre 2017 Pian Johnson potrebbe arricchire questi primi indizi.