Star Wars VIII, parla Adam Driver: “Rian Johnson ha creato qualcosa di eccezionale”

Mentre ancora è nelle sale Rogue One è già tempo di pensare al nuovo episodio della famiglia Star Wars. Si tratta del capitolo VII, ancora senza titolo, che il regista Rian Johnson sta portando avanti in questi mesi. A parlare di quello che è avvenuto sul set è l’attore Adam Driver (che nella nuova trilogia interpreta il malefico Kylo Ren), il quale alla testata The Daily Beast rivela di non avere dubbi sulla buona riuscita del film:

Rian Johnson un regista brillante. Ha anche scritto la sceneggiatura, è in grado di capire l’importante delle ambiguità e delle sfumature. Ha creato di eccezionale.

L’attore ha anche sottolineato la fortuna di essere entrato a far parte di un franchise di questa portata che negli anni diventerà sempre più imponente. Già questo nuovo episodio vanterà new entry del calibro di Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.