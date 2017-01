Star Wars VIII: Tom Hardy avrà veramente una parte nel film?

Da tempo si parla della partecipazione di Tom Hardy in Star Wars: Episodio VIII. Le prime voci volevano che fosse un piccolo cameo, altre che l’attore inglese avesse interpretato un assaltatore del Primo Ordine in una scena chiave. La questione non è stata mai chiarita ma adesso arrivano le prime parole di Hardy ad ingigantire il mistero. Sull’argomento ha così risposto a The Hollywood Reporter:

Non so se posso dirlo. Dove hai sentito questa voce? Ah, internet è una gloriosa rete di inganni e di disinformazione, non è vero.

Ma ha poi però aggiunto:

Potrebbe essere, non potrebbe?

La questione non è stata dunque chiarita anche se l’attore sembra aver negato il suo coinvolgimento. Eppure i dubbi rimangono e bisognerà aspettare solo Maggio quando il film sarà finalmente nelle sale.