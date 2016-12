Star Wars: nuovi dettagli sul prossimo capitolo

Dopo la recente release di Rogue One: A Star Wars Story e la conferma di un prossimo capitolo incentrato su Han Solo, molti si chiedono chi sarà il protagonista del terzo film dell’antologia. Nei giorni scorsi c’erano stati segnali indicanti il cacciatore di taglie Boba Fett come prossimo protagonista, diretto, nel suo stand-alone, dal regista del flop Marvel Josh Trank.

My Entertainment World ha compilato una lista delle pellicole di prossime produzione e, rullo di tamburi, Boba Fett appare tra i prossimi progetti in lavorazione, addirittura con una sceneggiatura in fase avanzata. La produzione dovrebbe svolgersi a Londra, nei Pinewood Studios.

Questa la sinossi non ufficiale : La vera storia del cacciatore di taglie più famoso della galassia. Boba Fett è un guerriero cresciuto ed allenato dal padre Jango Fett, diventando così un cacciatore di taglie celebre in tutto l’universo.

