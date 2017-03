Steven Spielberg e J.J. Abrams produrranno un film sulla rifugiata siriana Doaa Al Zamed

Secondo The Wrap, Steven Spielberg e J.J. Abrams uniranno le forze per produrre un film sulla rifugiata siriana Doaa Al Zamed. La pellicola si baserà sul libro “A Hope More Powerful Than the Sea: One Refugee’s Incredible Story of Love, Loss, and Survival”, scritto da Melissa Fleming.

I diritti di distribuzione sono stati acquistati da Paramount e Amblin Entertainment. Il film narra la storia di Al Zamed, una 19enne che lascia la sua terra su cui imperversa la guerra per approdare in Egitto, poco prima che anche il governo di quel paese sia rovesciato. Tenta così di raggiungere l’Europa, ma il suo viaggio prenderà una piega oscura e inaspettata.

Ancora nessuna notizia sul cast preso in considerazione, né sul regista che dirigerà il film.