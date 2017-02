Stranger Things 2: ecco la copertina di Entertainment Weekly!

Entertainment Weekly dedica la sua copertina a Stranger Things 2 rivelando nuovi look e facendo venire al pubblico sempre più l’acquolina in bocca. Occorrerà aspettare fino ad Halloween per vedere la nuova stagione sulla piattaforma Netflix. Attesissima da tutti, iniziano piano piano ad arrivare le anticipazioni di Stranger Things 2 come il teaser rilasciato durante il Superbowl con i piccoli protagonisti vestiti da Ghostbusters.

I fratelli Duffer si sono già detti più che soddisfatti della seconda stagione, mentre il produttore esecutivo Shawn Levy ha dichiarato che il loro compito sarà quello di riuscire a non far trapelare troppe immagini prima del 31 ottobre.