Stranger Things 2: nuove foto dal set della seconda stagione

Sono state diffuse nuove foto dal set della seconda stagione di Stranger Things, le cui riprese si stanno svolgendo attualmente ad Atlanta, in Georgia. Per ora sono in corso le riprese del quinto episodio della seconda stagione, diretto dal regista Andrew Stanton (Alla ricerca di Dory).

Nella prima foto vediamo Max, la nuova bambina della gang interpretata dalla star di Broadway, Sadie Sink. Max è stata descritta come un maschiaccio che non va da nessuna parte senza il suo skateboard. I fratelli Duffer, registi e creatori dello show, hanno svelato in precedenza che il personaggio sarà protagonista di un triangolo amoroso, dato che sia Dustin che Lucas s’innamoreranno di lei.

Inoltre, sono state scattate anche alcune foto che ritraggono il set dello show:

La seconda stagione di Stranger Things tornerà quest’anno, ad Halloween, su Netflix.

