Stranger Things 2: il regista di Alla ricerca di Dory dirigerà due episodi

Vi ricordate quando a metà gennaio vi avevamo accennato del desiderio di M. Night Shyamalan di dirigere due episodi della seconda stagione di Stranger Things? E vi ricordate quando abbiamo precisato anche che i registi dello show, i Fratelli Duffer e Shawn Levy, erano un po’ restii a dare il “loro bambino” nelle mani di altri registi, per non rovinare il successo e la magia creati con la prima stagione? Ecco, dimenticate tutto. Perché i Fratelli Duffer e Levy a quanto pare ci hanno ripensato, ma stavolta non è Shyamalan il diretto interessato.

Entertainment Weekly ha annunciato che il regista di Alla ricerca di Dory, Andrew Stanton, dirigerà non uno, ma ben due episodi della seconda stagione di Stranger Things (il 5 e il 6, intitolati rispettivamente The Storm e The Pollywog). Shawn Levy ha dichiarato di essere contento del coinvolgimento del regista. Inoltre, Rebecca Thomas (Electrick Children) dirigerà il settimo episodio della serie, dal titolo The Secret Cabin.

Noi però siamo curiosi di sapere come reagirà M. Night Shyamalan a questi annunci. Sappiamo che il regista ha molti altri progetti in cantiere, ma mai dire mai, magari ci sarà un ripensamento dell’ultimo minuto. D’altronde i Duffer e Shyamalan sono collaboratori di lunga data, visto che hanno già lavorato insieme per la serie tv Wayward Pines.

La seconda stagione di Stranger Things tornerà quest’anno, ad Halloween, su Netflix.

