Stranger Things 2: rilasciato un nuovo poster della seconda stagione

Per chi ha visto la prima stagione di Stranger Things, serie targata Netflix che ha raggiunto da subito il riconoscimento “cult“, sa che Will Byers (interpretato dall’esordiente Noah Schnapp) è riuscito a tornare (quasi) illeso dal SottoSopra, grazie all’aiuto della madre (una sorprendente Winona Ryder) e dal fratello (Charlie Heaton), dal capo della polizia Jim Hopper (David Harbour, il futuro Hellboy nel prossimo reboot) e dai suoi storici amici: Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Materazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin). Inoltre, la silenziosa Undici (un’indimenticabile Millie Bobby Brown) è misteriosamente scomparsa dopo esser riuscita finalmente ad uccidere il Demogorgone, creatura mostruosa fuoriuscita dal SottoSopra per colpa degli esperimenti del laboratorio Hawkins.

Per incuriosire già da ora i fan della serie, Netflix ha rilasciato una piccola sinossi della seconda stagione, che a quanto pare riprende le fila del discorso interrotto l’anno scorso:

È il 1986 e gli abitanti di Hawkins (Indiana) si stanno ancora riprendendo dagli orrori del Demogorgone e dei segreti del laboratorio Hawkins. Will Byers è stato salvato dal SottoSopra, ma una più grande e sinistra entità minaccerà coloro che sono riusciti a sopravvivere.

L’entità di cui la sinossi fa riferimento era già stata accennata nel promo della seconda stagione rilasciato mesi addietro. Oggi, invece, è stato pubblicato un nuovo poster che ci fa capire che quello che vedremo nella prossima stagione sarà ancora più terrificante ed… enorme.