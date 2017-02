Stranger Things 2: rivelata la trama!

Finalmente svelatala trama di Stranger Things 2! Dopo il teaser mandato al SuperBowl e la copertina di Entertainment Weekly che mostrava una nuova Eleven con una massa di capelli ricci, finalmente è stata rivelata la trama della nuova stagione di Stranger Things.

È passato più o meno un anno dall’ultima volta che abbiamo visto i nostri protagonisti ed è il giorno di Halloween nella città di Hawkins. Come già sappiamo i ragazzi sono vestiti da Ghostbusters. Will si è ricongiunto ai suoi amici, ma c’è qualcosa che non va. Proprio per come l’abbiamo lasciato l’ultima volta sappiamo che Will è ancora affetto da qualche malanno del Sottosopra. Il creatore Matt Duffer ha spiegato che la vera domanda che lo spettatore si porrà è se queste visioni che affliggono Will sono reali o no. “Potrebbe anche trattarsi semplicemente di stress post traumatico.” Nel frattempo Joyce (Winona Ryder) la madre di Will e Jonathan, sta cercando di far si che tutto torni alla normalità e per dare stabilità ai figli esce con un vecchio compagno del liceo, Bob, interpretato dallo Sean Astin dei Goonies.

Nel frattempo lo sceriffo Hooper sta cercando di tenere nascosti certi eventi, come la scomparsa di Barb, per proteggere Joyce e i bambini. L’attore David Harbour ha detto che il suo personaggio si fa forte della sua autorità per dire alla comunità cosa è effettivamente accaduto e cosa no, per proteggerla. “È alle prese con un compromesso che lo porta a dover coprire certe cose”

I fratelli Nancy e Mike sono entrambi molto cambiati a causa dei lutti subiti, quello di Barb e quello di Eleven. Ross Duffer ha spiegato che vedremo l’effetto del lutto.

La routine di Hawkins viene cambiata dall’arrivo di due nuovi personaggi, un fratello e una sorella di nome Billy e Max (interpretati da Dacre Montgomery e Sadie Sink). Mentre Max diventa amica dei ragazzi e attira l’interesse romantico di Lucas e Dustin (Caleb McLaughlin e Gaten Matarazzo), Billy invece non vuole fare amicizia.

A proposito di questo nuovo personaggio Matt Duffer ha dichiarato:” Nei Libri di Stephen King c’è sempre un personaggio del genere, un grande cattivo del mondo reale. Spesso fanno molta più paura i cattivi del mondo reale che quelli del soprannaturale, quindi abbiamo voluto introdurre un personaggio del genere”

Fra rimandi evidenti ai Goonies e omaggi ancor di più dichiarati a Stephen King il grande calderone Stranger Things richiama e rimescola ancora una volta il grande immaginario anni 80, e noi siamo curiosissimi di vedere che carte giocheranno i fratelli Duffer.