Stranger Things 2: finalmente il teaser della nuova stagione

Durante il Super Bowl della scorsa serata è stato finalmente rilasciato il primo teaser della nuova stagione di Stranger Things. La serie di successo dei fratelli Duffer sarà rilasciata ad Halloween, e non questa estate come molti speravano. Sarà composta da nove episodi e vedrà il ritorno dopo un anno dal primo incontro dei famigerati Mike, Dustin e Lucas, oltre ovviamente ad Eleven. Tra le new entry invece Sean Astin nel ruolo di un nuovo personaggio chiamato Bob Newby. Queste nuove immagini ci mostrano come le atmosfere e le citazioni anni ’80 siano più vive che mai. Ecco il trailer originale: