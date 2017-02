Stranger Things: un riferimento a Ghostbusters nella prima foto della seconda stagione

Nella prima stagione di Stranger Things innumerevoli classici di fantascienza degli anni ’70-’80 sono stati citati nel corso degli episodi, tra di essi: Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977), Alien (1979) e E.T. l’extra terrestre (1982), così come I Goonies (1985) e Stand by Me (1986).

Dalla prima foto della seconda stagione, che è stata diffusa da EW, notiamo che anche Ghostbusters del 1984 sarà citato nello show. Come potete vedere dalla foto sottostante (da sinistra a destra), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), e Mike Wheeler (Finn Wolfhard) sono vestiti proprio come i protagonisti del cult degli anni ’80.

Inoltre, durante il Super Bowl, che si terrà questa Domenica negli USA, sarà mostrato il primo filmato inerente alla seconda stagione di Stranger Things. Dato che sono stati rilasciati pochissimi dettagli sulla prossima stagione, il teaser trailer del Super Bowl dovrebbe dare agli spettatori qualche indizio in più. Il produttore esecutivo, Shawn Levy, ha svelato a EW: “Il demorgogone è stato distrutto, ma il diavolo no“.

Nel cast della prima stagione di Stranger Things troviamo Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Cara Buono, Charlie Heaton, e Matthew Modine. Nella seconda stagione ci saranno anche Sadie Sink nei panni di Max, e la star di Power Rangers Dacre Montgomery nei panni di Billy.

