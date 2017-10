Stranger Things: la recensione della seconda stagione della serie Netflix

Un mondo più grande, più spaventoso e…più strano: questo ci avevano promesso i fratelli Duffer e sono stati di parola. Stranger Things 2 ci riporta a Hawkins, la sonnolenta cittadina dell’Indiana che ormai è entrata stabilmente nel nostro immaginario televisivo. Quasi un anno è trascorso dai misteriosi eventi della prima stagione, ma le persone che li hanno vissuti non sembrano molto cambiate. C’è la solita banda di ragazzini nerd in bicicletta, alle prese con le ultime novità della sala giochi; ci sono gli amori adolescenziali e c’è una categoria, quella degli adulti, che salvo rare eccezioni ignora beatamente il calibro dei pasticci in cui vanno a ficcarsi i più giovani. Ma esperimenti umani e mostri interdimensionali hanno lasciato il segno. In fin dei conti non ci si può aspettare che il piccolo Will (Noah Schnapp), dopo la sua permanenza nel Sottosopra, torni pacificamente alla normalità, anche se sua madre Joyce (Winona Ryder) farebbe di tutto per assicurarsene.

Ecco quindi che il paranormale fa ritorno a Hawkins, giusto in tempo per la festa di Halloween del 1984. L’oscurità del Sottosopra si è infiltrata nella nostra dimensione, mescolandosi alle preoccupazioni quotidiane dei nostri protagonisti. D’altra parte, cosa porta più scompiglio in un gruppo di adolescenti: strane creature di origine aliena o una nuova intrigante compagna di classe? Allo stesso modo, anche la crociata di Nancy (Natalia Dyer) in memoria dell’amica Barb, uccisa nel Sottosopra, si intreccia alla sua traballante relazione con Steve (Joe Keery).

Stavolta la minaccia incombente è più grande e pericolosa, e i ragazzi devono affrontarla senza l’aiuto dei superpoteri di Undici (Millie Bobby Brown). La ragazzina infatti ha un suo viaggio da compiere fuori da Hawkins, alla ricerca delle sue origini e di altre persone come lei. Anche se il distacco è frustrante tanto per i ragazzi quanto per noi spettatori, in fondo è meglio così. In assenza della Brown, che è brillante, ma catalizza tutta l’attenzione, possiamo conoscere meglio altri personaggi come gli esilaranti Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin), o il capo della polizia Jim Hopper (David Harbour). Rispetto alla prima stagione si apprezza maggiormente la bravura di Noah Schnapp, che è fenomenale nei panni di un giovane Will tormentato e sofferente. Si inseriscono bene anche i nuovi arrivi: in particolare Bob, il fidanzato di Joyce interpretato da Sean Astin. La presenza di uno dei Goonies non può mancare in una serie costruita sulla cultura pop e la nostalgia degli anni ‘80.

Stranger Things però non è solo citazionismo e affettuosa rivisitazione del cinema dell’epoca. Certo, questi sono gli aspetti che inizialmente colpiscono di più, e che ci hanno fatto amare la prima stagione, ma il secondo capitolo – che poi è più una seconda metà di un unico racconto – ci ha dimostrato che nella serie dei Duffer c’è molto altro. Agli anni ‘80 viene fatta una sorta di dichiarazione d’amore, è vero, ma non mancano le critiche, velate ma non troppo, come nel dialogo dei ragazzi sul film cult Ghostbusters. E l’ambientazione vintage non impedisce una modernità che manca in molte storie dei giorni nostri, basti vedere i ruoli femminili: ragazzine che a dispetto delle insicurezze riescono ad affrontare qualsiasi minaccia, per non parlare dell’indistruttibile Joyce.

I fan saranno contenti di sapere che, pur senza l’elemento novità, Stranger Things continua a essere deliziosa come al suo esordio. E il gioiellino di Netflix si conferma la cosa migliore che sia capitata al mondo della tv negli ultimi anni.