Stranger Things Stagione 2: Barb potrebbe tornare nella nuova stagione?

Il personaggio di Barb, la migliore amica di Nancy in Stranger Things stagione 1, interpretata dall’attrice Shannon Purser (alla sua prima prova d’attrice) è una straordinaria icona anni’80 e i fan si sono letteralmente innamorati del suo stile e della sua amorevole personalità. Non è mica semplice essere la migliore amica della più ambita del liceo no?

Ultimamente il personaggio di Barb è tornato a far parlare di sé per la curiosa protesta dei fan, che durante la Fan2Sea Comic-Con, una sorta di ”crociera” dedicata alla manifestazione ufficiale, hanno voluto manifestare il loro dissenso per la mancanza di rispetto mostrata dai creatori dello show Matt e Ross Duffer, colpevoli secondo loro di non aver dato maggiore spazio al personaggio e di aver ignorato deliberatamente la sua morte, durante il prosieguo della serie.

In un’intervista l’attore David Harbour, l’eccentrico poliziotto Jim Hopper, ospite della crociera ha rivelato che il personaggio di Bart non tornerà nella seconda stagione di Stranger Things ma aggiunto: ”capisco il dissenso dei fan ma Bart non tornerà nello show. Posso assicurare che Nancy piangerà parecchio la sua amica nella seconda stagione, la sua scomparsa l’ha scossa parecchio.”

Ha poi continuato l’intervista svelando alcune curiosità sulla nuova trama: ”Stranger Things 2 sarà ambientato un anno dopo i fatti accaduti nella prima stagione. Accadranno diverse cose e ci saranno importanti cambiamenti, come il ritorno di Will, ci sono alcune persone in città che sanno quello che è successo, altre invece disconoscono i fatti ma aspettatevi di tutto.” Harbour ha anche aggiunto che Sean Astin interpreterà il nuovo fidanzato di Winona Ryder, che potrebbe ostacolare la storia d’amore tra lo stesso Hopper e Joyce Byers.

